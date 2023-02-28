Youssef El Aash kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Aash Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef El Aash adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef El Aash Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef El Aash 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef El Aash Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef El Aash'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Youssef El Aash Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef El Aash isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef El Aash Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef El Aash futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2021 yılında YC Kom Hamada

28 Eylül 2022 yılında El Mahalla

Youssef El Aash Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef El Aash şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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