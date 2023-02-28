Youssef El Gohary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Gohary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef El Gohary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef El Gohary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef El Gohary 13 Kasım 1997 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da يوسف الجوهري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef El Gohary Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R.L.S yapmaktadır. Youssef El Gohary, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Youssef El Gohary'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef El Gohary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef El Gohary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef El Gohary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef El Gohary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında El Mokawloon

Youssef El Gohary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef El Gohary şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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