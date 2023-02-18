Youssef El Motie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Motie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef El Motie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef El Motie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef El Motie 16 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef El Motie Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef El Motie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef El Motie'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Youssef El Motie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef El Motie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Youssef El Motie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef El Motie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Kasım 2020 yılında SCC Mohammedia

22 Ağu 2022 yılında Wydad AC

Youssef El Motie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef El Motie şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.