Youssef Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Hassan 20 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Youssef Ahmed Hassan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Hassan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 8 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Hassan'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Youssef Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2021 yılında Wadi Degla

8 Ekim 2022 yılında Zamalek

Youssef Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Hassan şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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