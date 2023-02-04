Youssef Maziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Maziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Maziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Maziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Maziz 24 Haziran 1998 tarihinde Thionville şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Maziz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Youssef Maziz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Youssef Maziz'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Youssef Maziz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/y.maziz_18/

Youssef Maziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Youssef Maziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Youssef Maziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Maziz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Amneville U19

1 Temmuz 2013 yılında Metz U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Metz B

11 Temmuz 2018 yılında US Avranches

30 Haziran 2019 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2019 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2020 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2020 yılında FC Metz

19 Temmuz 2021 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2022 yılında FC Metz

Youssef Maziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Maziz şuan FC Metz takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Thionville (2004-2006), FC Metz (2006-2011), CSO Amneville (2011-2013), FC Metz (2013-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.