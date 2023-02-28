Youssef Nader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Nader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Nader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Nader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Nader 5 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Youssef Nader El Shazly şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Nader Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Nader'nin Pyramids FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Nader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Nader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Nader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Nader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Pyramids FC

Youssef Nader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Nader şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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