Youssef Osama Nabih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Osama Nabih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Osama Nabih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Osama Nabih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Osama Nabih 7 Eylül 2000 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da يوسف أسامة نبيه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Osama Nabih Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HRG Sports yapmaktadır. Youssef Osama Nabih, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Youssef Osama Nabih'nin Zamalek SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Osama Nabih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Osama Nabih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Osama Nabih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Osama Nabih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zamalek U21

18 Ocak 2020 yılında Aswan SC

31 Ekim 2020 yılında Zamalek U21

1 Aralık 2020 yılında Aswan SC

24 Ocak 2021 yılında Zamalek U21

1 Eylül 2021 yılında Zamalek

Youssef Osama Nabih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Osama Nabih şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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