Youssef Riani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Riani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Riani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Riani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Riani 8 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da يوسف الرياني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Riani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Riani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raja Club Athletic futbol takımında oynamaktadır. Raja Club Athletic takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Riani'nin Raja Club Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Riani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Riani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Riani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Riani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2022 yılında Raja Casablanca

Youssef Riani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Riani şuan Raja Club Athletic takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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