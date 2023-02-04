Youssouf Assogba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssouf Assogba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssouf Assogba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssouf Assogba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssouf Assogba 21 Ağu 2001 tarihinde Parakou şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Benin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Youssouf Amouda Assogba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssouf Assogba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TALENT LYFE yapmaktadır. Youssouf Assogba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Youssouf Assogba'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Youssouf Assogba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/assogbayoussouf/

Youssouf Assogba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Youssouf Assogba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssouf Assogba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssouf Assogba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında US Kraké

1 Temmuz 2019 yılında Amiens SC U19

1 Temmuz 2020 yılında Amiens SC B

1 Kasım 2020 yılında Amiens SC

11 Eylül 2021 yılında US Boulogne

29 Mart 2022 yılında Amiens SC

30 Mart 2022 yılında J-Södra IF

31 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Youssouf Assogba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssouf Assogba şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Youssouf Assogba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Benin takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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