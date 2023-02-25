Youssouf Benhemada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssouf Benhemada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssouf Benhemada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssouf Benhemada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssouf Benhemada 26 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssouf Benhemada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına - tarihinde katılmıştır. Youssouf Benhemada'nin ASO Chlef ile sözleşmesi 27 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Youssouf Benhemada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssouf Benhemada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Youssouf Benhemada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssouf Benhemada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssouf Benhemada şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.