Youssouf Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssouf Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Youssouf Kone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Youssouf Kone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Youssouf Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssouf Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Youssouf Kone

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssouf Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssouf Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssouf Kone 5 Temmuz 1995 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Mali uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssouf Kone Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISF SPORTS yapmaktadır. Youssouf Kone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Youssouf Kone'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Youssouf Kone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/youssoufk3475/

Youssouf Koneboyu ve yaşı kaç

Youssouf Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Youssouf Kone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Youssouf Kone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssouf Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AS Bakaridjan

1 Temmuz 2013 yılında LOSC Lille B

27 Ocak 2015 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2017 yılında Stade Reims

4 Ocak 2018 yılında LOSC Lille

3 Temmuz 2019 yılında Olimpik Lyon

29 Eylül 2020 yılında Elche CF

31 Ocak 2021 yılında Olimpik Lyon

1 Şubat 2021 yılında Hatayspor

30 Haziran 2021 yılında Olimpik Lyon

3 Ağu 2021 yılında Troyes

30 Haziran 2022 yılında Olimpik Lyon

30 Ağu 2022 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2023 yılında Olimpik Lyon

Youssouf Kone kimdir

Youssouf Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssouf Kone şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LOSC Lille (2013-2015)

Youssouf Kone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Youssouf Kone nereli

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