Youssouf Mchangama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssouf Mchangama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssouf Mchangama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssouf Mchangama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssouf Mchangama 29 Ağu 1990 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Komorlar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssouf Mchangama Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssouf Mchangama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Youssouf Mchangama'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Youssouf Mchangama Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Youssouf Mchangama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Youssouf Mchangama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssouf Mchangama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Troyes B

1 Mart 2012 yılında Oldham Athletic

15 Mart 2013 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2013 yılında RC Arbaa

1 Ocak 2014 yılında ES Uzès PdG

1 Temmuz 2014 yılında GS Consolat M.

24 Temmuz 2016 yılında Ajaccio

1 Temmuz 2018 yılında Grenoble

2 Eylül 2019 yılında Guingamp

1 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre

Youssouf Mchangama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssouf Mchangama şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Youssouf Mchangama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympique Marseille, CS Sedan (2006-)

Komorlar takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 11 gol atmıştır.

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