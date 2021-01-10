Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen genç oyuncu Youssouf Ndayishimiye, ara transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Basında yer alan son iddialara göre de Galatasaray'ın oyuncu ile anlaştığı söyleniyor. Bunun üzerine genç oyuncu taraftarların radarına girdi. Peki, Youssouf Ndayishimiye kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne? İşte detaylar...

YOUSSOUF NDAYİSHİMİYE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE MEVKİSİ NE?

27 Ekim 1998 yılında Burundi'nin Bujumbura şehrinde dünyaya gelen Youssouf Ndayishimiye'nin ana mevkiisi ön libero. Atletik fiziği ve mücadeleci yapısıyla alkış toplayan 22 yaşındaki futbolcu, stoper ve 10 numarada da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aigle Noir FC de Makamba'dan 45 bin euro bedelle Malatyaspor'a transfer olan Ndayishimiye'nin güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

1.83 boyunda olan ve Yeni Malatyaspor'la Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Youssouf, 2 kez de Burundi A Milli Takım formasını giydi.