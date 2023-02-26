Youssouf Simpara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssouf Simpara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssouf Simpara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssouf Simpara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssouf Simpara 10 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssouf Simpara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florian Bader Consulting yapmaktadır. Youssouf Simpara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Youssouf Simpara'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssouf Simpara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssouf Simpara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssouf Simpara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssouf Simpara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Accra Lions

Youssouf Simpara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssouf Simpara şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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