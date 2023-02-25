Yousuf Zetuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousuf Zetuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousuf Zetuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousuf Zetuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousuf Zetuna 10 Mart 1999 tarihinde Tel Kaif şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Irak,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da يوسف زيتونة/ Yousuf Salwan Zetuna şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousuf Zetuna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yousuf Zetuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yousuf Zetuna'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yousuf Zetuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousuf Zetuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yousuf Zetuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousuf Zetuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Oaxaca

1 Temmuz 2020 yılında Saltillo FC

1 Ocak 2021 yılında Oaxaca

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2022 yılında KS Kastrioti

Yousuf Zetuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousuf Zetuna şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Vardar Soccer Club

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.