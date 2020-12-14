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YouTube çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?

Video platformu YouTube giren vatandaşlar uyarı ile karşılaştı ve şuan da erişim sağlayamıyor. Bu kapsamda YouTube çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte detaylar...

YouTube çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?

Milyonlarca kişinin dünya üzerinde erişim sağladığı video platformu Youtube'a erişim sorunu yaşanıyor. Bu kapsamda YouTube çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcılar YouTube'a girdiklerinde İngilizce," Something went wrong" cümlesi ile karşılaşıyorlar. Türkçe olarak bu cümlenin anlamı," Bir şeyler yanlış gitti" demek.

Öte yandan Gmail, ile bağlanan tüm Google hesaplarına erişim sorunları yaşanıyor.

Ayrıca Google Play üzerinden indirmelerde ve güncellemelerde sorun yaşanıyor

NE ZAMAN DÜZELECEK?

YouTube'ın ne zaman düzeleceği bilinmiyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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