Youtube fenomeni Bilal Hancı'ya saldırı! Sosyal medya hesabından duyurdu!

Sosyal medyada platformlarında milyonlarca takipçisi olan ve Youtube'da "Kafalar" adlı kanalda çektiği videolar ile tanınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıya uğradığını dile getirdi. Trabzonsporlu olduğu bilinen ve bunu her platformda dile getiren Hancı, takımının Beşiktaş ile oynanadığı maçı izlemek için Vodafone Park'a gittiğini ve stadyumda bulunan bazı taraftarların kendisine saldırdığını dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşım yaparak saldırıya uğradığını ifade eden Bilal Hancı, "Maçta tribündeydim, efendi gibi maçı izlemeye gittim. İlk yarı bitiminde lavaboya giderken bir kaç Beşiktaşlı taraftar tanıyıp üzerime saldırdı pet şişe çakmak fırlattılar! o sırada başka tanıyıp beni koruyan Beşiktaşlı taraftarlar çıktı buradan onlara teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Maçta tribündeydim,efendi gibi maçı izlemeye gittim.İlk yarı bitiminde lavaboya giderken bir kaç bjk’li taraftar tanıyıp üzerime saldırdı pet şişe çakmak fırlattılar! o sırada başka tanıyıp beni koruyan bjk’li taraftarlar çıktı burdan onlara teşekkürlerimi ilettiyorum ?? — Bilal Hanci (@BilalHanci) November 6, 2021

O anlarla ilgili kısa bir video da paylaşan Bilal Hancı, takipçilerine şu görüntüyü sundu: