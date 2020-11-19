Antalya'nın Kemer ilçesinde zıpkınla balık avlarken yakaladığı aslan balığının dikeni eline batan ünlü Youtube fenomeni Çağdaş Özsarı'nın canlı yayında acı çekerek yayını durdurması, sevenlerini endişelendirdi. Hastaneye giderek tedavi altına alınan Özsarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kesimlerinde yaşayan fakat küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'e doğru göç eden zehirli aslan balığı, Antalya kıyılarında da sıklıkla rastlanan bir tür haline geldi. Kemer'de yaptığı dalışlar ve avladığı balıkları konu edindiği vido çekimleri sayesinde Youtube'da fenomen haline gelen Çağdaş Özsarı, zıpkınla avladığı aslan balığı tarafından zehirlendi.

CANLI YAYINDA ACI ÇEKTİ

Daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle yaralanan Özsarı,

önceki gün Kemer'den tekneyle denize açılarak dalış yapmasının ardından zıpkınla bir aslan balığı avladı. Balığı tekneye çıkaran Özsarı'nın parmağına, aslan balığının dikeni battı. Zehirli diken nedeniyle bir süre acı çeken ve sıcak su kaynatarak, parmağına pansuman yapan Özsarı, acısı dinmeyince hastaneye gitti.

Aslan balığını avladığı ve acı çektiği anları da görüntüleyen Özsarı, "Çekimler sırasında yemek için vurduğum aslan balığının dikenlerini kesmek için tutarken parmağıma battı. Parmağım diğer parmağımın iki katına yakın şişti. Çekime devam edecekken acıdan duramadım ve hastaneye gitmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ÖZSARI KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Çağdaş Özsarı, 7 yaşından beri judo sporu ile ilgilenmektedir. Bu sporda 5 Türkiye şampiyonluğu ve 2. ve 3. olduğu yarışmaları vardır. Öte yandan kuşak güreşi Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği bulunmaktadır. 10 yıla yakın serbest dalış ve zıpkın avcılığı yapan Çağdaş Özsarı, olta avcılığını çok sevdiğini ancak uzun uzun avlanmaktan sıkıldığını belirtiyor. Özsarı, denizin altını görmek ve seçerek avlanmak için zıpkın avcılığı yapmaktadır. 3.6 metreliik bir bot aldığını ve hayatının bu noktadan sonra değiştiğini ifade etmektedir.