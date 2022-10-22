YouTube Premium fiyat 2022 | YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar, kaç TL?

Video paylaşım ve izleme platformu YouTube, reklamsız ve arka planda izlemenin yanı sıra birçok yeniliği içinde barındıran hizmetler olan Premium'da fiyat güncellemesine gitti. Yeni zamlı fiyatlar da YouTube Premium kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Peki YouTube Premium abonelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte YouTube Premium fiyat 2022...

YOUTUBE PREMİUM FİYAT 2022

YouTube Premium'un 2022 yılındaki aylık abonelik fiyatı 29.99 TL'ye yükseltildi. Yıllık abonelik ücreti ise 299.99 TL oldu.

YouTube Premium'un ücreti hakkında yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

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"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz."

Söz konusu zamlı fiyat 21 Kasım 2022 tarihinde faturalara yansıyacak.

YouTube Premium'un öğrenci planı ise 9.99 TL'den 19.49 TL'ye yükseltildi.

YouTube Premium aile üyeliği ise 25.99 TL'den 59.99 TL'ye çıkarıldı.

YOUTUBE PREMİUM ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YouTube Premium'un 2022 aylık abonelik ücretleri zamlandı.

YouTube Premium aylık: 29.99 TL

YouTube Premium yıllık: 299.99 TL

YouTube Premium öğrenci planı (aylık): 19.99 TL

YouTube Premium aile planı (aylık): 59.99 TL