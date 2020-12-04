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  3. Youtube'da bir ilk! Bilal Göregen'i Instagram hesabından paylaştı

Youtube'da bir ilk! Bilal Göregen'i Instagram hesabından paylaştı

Geçtiğimiz gün Portekiz Ligi'nde oynanan P. Ferreira - Famalicao maçı sonrası Bilal Göregen'in seslendirdiği Otomania’nın levan Polkka şarkısını maç sonu müziği olarak çalınmasının ardından Youtube, Göregen'in söylediği bu müziğin videosunu kedi GIF’i ekleyip resmi instagram sayfasından paylaştı.

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04 Aralık 2020 Cuma 11:50
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