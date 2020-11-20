Youtube'da canlı yayın yapan doktorun evini polis bastı!

Almanya'da Andreas Noack isimli bir doktor ilaca bağımsız iyileşme yöntemleriyle ilgili Youtube kanalındaki canlı yayında bilgi verdiği sırada polis baskınına uğradı. Bir anda odaya giren polisler karşısında neye uğradığına şaşıran doktorun tutuklandığı o anları kameralara anbean böyle görüntülendi.