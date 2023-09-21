Youtube'da moda olmuştu! Bursa Şehir Hastanesi'nin yanık servisi çocuklarla doldu!

Son dönemlerde Youtube'da moda haline gelen kolonya yakma akımı nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne son bir hafta içinde 12 vaka başvuruda bulundu. Uzmanlar aileleri uyarıyor.

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Youtube'da moda olmuştu! Bursa Şehir Hastanesi'nin yanık servisi çocuklarla doldu!

Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, çocukların ilgi ve beğenilme kaygısı ile çektikleri videoların hayat boyu taşıyacakları iz ve sakatlıklara sebep olabileceğine dikkat çekti.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne son dönemde 12 vakanın bu şekilde geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Sabriye Dayı, çocukların sosyal medyada ilgilerini çeken videoları izlediğini dile getirdi.

Bu tarz akımları görüp birbirlerini düelloya davet ettiklerini ya da arkadaşlarını taklit ettiklerini belirten Doç. Dr. Dayı, "Kolonya, çakmak ve yakarken de kameraya alıp aynı anda canlı yayın yapıyorlar. Ama ne yazık ki çok ciddi yanıklarla karşılaşmaktayız. Uzun süre tedavi ve ameliyatlar gerektiren yatışlar olmakta ve bu konuyla ilgili sonrasında çocukta kalıcı izler, sakatlıklar oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Ailelerin bu konuya çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Dayı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çocuklarımız, erken yaşlarda henüz daha ne zararlı ne faydalı bilmedikleri için çok kolaylıkla bu akımlara kapılıp gitmektedirler. Yanıcı maddelere çocukların kolay ulaşıyor olması da ayrı bir problem teşkil etmektedir. Çocuk, çok kolaylıkla kolonyaya, çakmağa ulaşmakta ve yalnız kaldıkları ortamda bunları birbirlerine dökerek çakmakla yakıp o sırada da videoya çekmektedirler. Çocukların ulaşabileceği yerlerde yanıcı maddelerin olmaması çok önemlidir. Tabi ki toplum olarak bunun farkına varılması bu konuda daha fazla bilinçlenmemizi sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili daha az yanıkların görülmesi sağlanmış olacaktır."

Youtube'de moda olmuştu! Bursa Şehir Hastanesi'nin yanık servisi çocuklarla doldu!

Youtube'de moda olmuştu! Bursa Şehir Hastanesi'nin yanık servisi çocuklarla doldu!

Youtube'de moda olmuştu! Bursa Şehir Hastanesi'nin yanık servisi çocuklarla doldu!

KAYNAK: İHA

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