Youtuber Bilge Su Işık'ın aracı kepçenin altında kaldı

Ünlü Youtuber Bilge Su Işık, arabasını park ettiği yere geldiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Ortaköy'de yokuştan çıkmaya çalışan bir kepçenin kontrolünü kaybederek kayması sonucu Işık'ın aracına çarpmasıyla lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Youtuber, arabasıyla arasındaki bağı ve üzüntüsünü attığı tweet üzerinden sevenleriyle paylaştı.

YOKUŞTAN ÇIKARKEN KAYAN KEPÇE İKİ ARACA ÇARPARAK DURDU

Dün sabat saat 11.00 sıralarında , Ortaköy'de meydana gelen kazada, İsmail K. yönetiminde bulunan tonlarca ağırlıktaki paletli kepçe, yokuştan çıkacağı esnada kayarak kontrolünü kaybetti. Park halindeki iki otomobilin ardından kaldırım duvarına çarparak durabilen kepçe nedeniyle yaşanan kazada can kaybı olmazken çarptığı iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi. Olayın haber verilmesinin ardından kaza alanına gelen ünlü Youtuber Bilge Su Işık, üzüntüsünü ve şaşkınlığını gizleyemedi.

Araç sahiplerinin polislere bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Işık'ın, yapılan çalışmaların ardından çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülen aracına uzun uzun bakması dikkat çekti.

"TATSIZ BİR ŞEY OLABİLİRDİ"

Kaza yaşandığı esnada uyuduğunu belirten Işık, kimseye bir zarar gelmediğine sevdiğini belirterek,"Ben uyuyordum sonra beni komşum Ebru abla aradı. Zaten baya bir ses geldi, sonra buraya geldim arabama kepçe çarpmış. Aracım görüldüğü gibi pert oldu. Komşumun da farı patladı ve çizildi. Burada her zaman çok insan oluyor, her türlü facia olabilirdi. Neyse ki cana değil mala geldi. Şurada da ev var tatsız bir şey olabilirdi." ifadelerini kullandı.

OTOBAN FARESİNE VEDA

Instagram hesabında yaptığı paylaşımla aracına olan sevgisini ve derin üzüntüsünü sevenleriyle paylaşan Işık, fotoğrafının altına, "Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak. Bugün çok sevdiğim ilk arabam park halindeyken bir kepçenin çarpmasıyla pert oldu dostlar... Neyse ki kimseye zarar gelmedi. Bana 9 ay gerçekten çok güzel şeyler yaşattın, seni özleyeceğim otoban faresi." ifadelerini ekledi.