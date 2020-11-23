Youtuber Enes Batur'dan akıl almaz kaza! Lüks aracın tekerleri fırladı

Ünlü youtuber Enes Batur, lüks aracıyla Etiler'de korkunç bir kaza yaptı. Otomobille önce refüjde bulunan ağaca, sonra da yol kenarında park halindeki araçlara çarpan Enes Batur, kazda yara almadan kurtulurken 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi.