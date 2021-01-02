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Youtuber Enes Batur'un 1 milyonluk yeni gözdesi!

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de kaza yapan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un aracı hurdaya çıkmıştı. Batur'un yeni yatırımı ise 1 milyon TL değerindeki cipi oldu.

Youtuber Enes Batur'un 1 milyonluk yeni gözdesi!

Youtube platformunda yayınladığı videolar ile hayatımıza giren ve adını büyük kitleye duyuran Fenomen Enes Batur, geçtiğimiz kasım ayında son model aracı ile Etiler'de yaptığı kaza sonucu aracı kullanılmaz hale gelmişti. Kısa süreli sağlık sorunu yaşayan Batur, yeni aracıyla görüntülendi.

ENES BATUR'UN 1 MİLYONLUK BEBEĞİ

Enes Batur, yaşadığı kazanın arıdan kendisine 1 milyon lira değerinde Hummer marka cip satın aldı. Önceki gün Nişantaşı'nda sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşlarıyla beraber alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülendi. Batur, aracını getiren valelere bonkörce bahşiş verdiği ise dikkatlerden kaçmadı. Yeni gözdesi hakkında sohbet eden Batur, lüks düşkünü bir insan olmadığı için daha pahalı bir araba almadığını yalnızca cip hayali olması nedeniyle bu modeli tercih ettiğini dile getirdi.

Youtuber Enes Batur'un 1 milyonluk yeni gözdesi!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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