Youtuber Merve Özkaynak'tan Yıldız Tilbe'ye sert tepki! "Pudra şekeri fazla kaçtı beynine"

Kerem Bürsin'le yollarını ayıran Hande Erçel, Atasay Kamer'le aşk mı yaşıyor? Öpüştükleri iddia edilmişti! Gerçek gizli kalmadı!

Ahmet Hakan "Elerim yukarıda teslim oluyorum" diyerek tek tek iğnelemeye devam etti! Hazal Kaya, Cem Yılmaz, Gülşen hatta Tarkan bile nasibini aldı!