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  3. Youtuber Merve Özkaynak'tan Yıldız Tilbe'ye sert tepki! "Pudra şekeri fazla kaçtı beynine"

Youtuber Merve Özkaynak'tan Yıldız Tilbe'ye sert tepki! "Pudra şekeri fazla kaçtı beynine"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin saldıran hayvanlar hakkında yaptığı yorum sonrası Youtuber Merve Özkaynak'tan tepki geldi.

Youtuber Merve Özkaynak'tan Yıldız Tilbe'ye sert tepki! "Pudra şekeri fazla kaçtı beynine" 119

Hayvanlar hakkında skandal ifadeler kullanan Tilbe'ye sosyal medya üzerinden tepki yağdı.