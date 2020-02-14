Youtuberlık artık günümüzde oldukça popüler bir meslek. Bundan dolayı hemen hemen herkes bu işin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Youtuber olmak için ne yapılmalı? Youtuber nasıl olunur? Ne kadar kazanıyorlar 2020? Tüm merak edilenleri haberimizde...

YOUTUBER NEDİR?

Basit düşünce ile Youtube yayını yapan kişilere Youtuber adı verilmektedir. Biraz daha detaylı bir tanımlama yapacak olursak, sürekli gelişmekte olan dijital dünya ile birlikte bildiklerini veya samimi içeriklerini video haline getirerek Youtube platformunda kanal açarak paylaşım yapan kişi veya gruplara Youtuber denilmektedir.

NASIL YOUTUBER OLUNUR?

Google tarafından üniversitelerdeki irtibat noktaları aracılığıyla, girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere 'dijital girişimcilik', 'Nasıl YouTuber olunur?' eğitimleri veriliyor. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa'da da girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere de dijital girişimcilik konusunda eğitim veriliyor. YouTube verilerine göre mobil cihazlar üzerinden video görüntüleme oranı her yıl 2 kat artıyor. Google'ın gelirinin 4 milyar dolarının geldiği YouTube kullanıcılarının büyük bölümü lise ve üniversiteli gençlerden oluşuyor. Türkiye'de bu işi yapan gençlerin kurduğu ve takipçi sayısı 2 milyona ulaşan, görüntüleme oranı yüksek YouTube kanallarından aylık kazanç 10-30 bin lirayı bulabiliyor.

Türkiye İş Kurumu 'Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi' kapsamında gençlerin, girişimci adaylar dijital becerileri geliştirilecek. İŞKUR Genel Müdürü İsmet Köksal başkanlığında Google Türkiye Ofisi'yle yapılan toplantıda dönüşüm hareketine ilişkin planlama yapıldı. İlk etapta Bursa, Kayseri, Van, Gaziantep, Samsun ve Antalya'da başlayan eğitimlerle gençlere yeni iş olanaklarının oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye İş Kurumu "Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi" kapsamında gençlerin, girişimci adaylar dijital becerileri geliştirilecek. İŞKUR Genel Müdürü İsmet Köksal başkanlığında Google Türkiye Ofisi'yle yapılan toplantıda dönüşüm hareketine ilişkin planlama yapıldı. İlk etapta Bursa, Kayseri, Van, Gaziantep, Samsun ve Antalya'da başlayan eğitimlerle gençlere yeni iş olanaklarının yaratılması hedefleniyor.

YouTube verilerine göre mobil cihazlar üzerinden video görüntüleme oranı her yıl 2 kat artıyor. Google'ın gelirinin 4 milyar dolarının geldiği YouTube kullanıcılarının büyük bölümü lise ve üniversiteli gençlerden oluşuyor.

YOUTUBER OLMAK İÇİN NELER GEREKİR?

İyi bir kamera: Video çekmek için ihtiyacınız olan en önemli malzeme kuşkusuz bir kamera, birçok kişi kötü bir görüntüye sahip olan kişileri izlemek istemez. Bu yüzden hazırlayacağınız içeriklerinin kalitesinin yüksek olması gerekmektedir. Bu iş içinde iyi bir kameraya ihtiyacınız vardır. Tripot: Özellikle dış çekimlerde kullanmanız gereken başlıca malzemelerden biri de tripottur. Özellikle titremenin önüne geçmek için gerekli olan bu alet video çekimlerinde oldukça işinize yarayacaktır. Kendinize bir konu belirleyin: İçeriklerinizi hazırlamadan önce kendinize bir konu belirlemeniz ve o konu üzerinde gitmeniz sizler için daha doğru olacaktır. Kanal adı: Herhangi bir kanal ismiyle başarılı olabilirsiniz. Ancak hem sizi kitlelere daha iyi tanıtacak. Hem de aramalarda kolayca bulunacak bir kanal isminiz olması işinize yarayacaktır. Ayrıca kontrol etmeniz gereken bir diğer hususta kanal adının başkası tarafından alınmamış olmasıdır. İçeriklerinizde özgün olmaya çalışın: İçeriklerde özgün ve olmak ve yapılmamış olanı yapmak içerik üreticiliğinde en önemli noktalardan biridir. Ülkemizde genellikle içerikler yurtdışı kaynaklı olarak alınmaktadır. Ancak kendinize has içeriklerinizi ve ilgi çekici içerikler üretirseniz kısa sürede kanalınızın büyümesini sağlayabilirsiniz. Gelen eleştirileri dikkate almalısınız: Yapılan eleştirileri dikkate almanız yine bu konu üzerine önemlidir. Gelen eleştirilerin yapıcı kısımlarını almanız sizler için daha önemlidir. Diğer içerik üreticilerinden takip edin: Başka içerik üreticilerini takip etmeniz kendinizi geliştirmeniz açısından sizlere bir yol olacaktır. Ancak burdaki önemli nokta taklitten kaçınmanızdır. Video Kurgusu Yapmayı Öğrenin: Çektiğiniz videolar çoğunlukla (eğer oyun videoları çekmiyorsanız) direkt olarak paylaşılamaz. Videoyu çekerken yaptığınız hataları ve duraklamaları videodan çıkarmak, videoyu daha hareketli kılmak için arkasına müzik eklemek ve intro ile kapanış bölümlerini videoya yerleştirmek için kurgu yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Lütfen gözünüz korkmasın; kimse sizden dizi-film kurgucuları gibi ultra profesyonel işler çıkarmanızı beklemiyor. iMovie, Adobe Premiere, Windows Movie Maker gibi programları kısa sürede işinize yarayacak düzeyde öğrenebilirsiniz. Programları nasıl mı öğrenirsiniz? YouTube bu konuda derya deniz! Düzenli Olarak İçerik Üretin: Pek çok YouTuber’ın, kanallarına düzenli olarak video yüklediğine siz de şahit olmuşsunuzdur. Evet, bu durum hem izlenme oranlarınızı ve abone sayınızı artırmanız hem de kanalınızı daha donanımlı hale getirmeniz için önemli. Küçük bir öneri: Kanalınızı duyurmadan önce birkaç video çekip yedeklemeniz sağlıklı olabilir. Siz de kanalınızı açtıktan sonra çalışmalarınıza devam edebilir ve aksaklık olması durumunda, video yükleyememek gibi zor bir duruma düşmekten kurtulabilirsiniz. Sosyal Medya Yardımıyla Kanalınızın Duyurusunu Yapın: Kanalınıza ilk videoyu yükledikten sonra şimdi duyuruları yapma zamanı! Instagram, Twitter ve Facebook gibi platformlarda içeriğinizi yayımlayabilir ve arkadaşlarınızdan paylaşmalarını rica edebilirsiniz. Pes Etmeyin: Bahsettiğimiz gibi görünenin aksine aslında bu uzun bir yol! İstediğiniz başarıya ulaşmak için özgün içerikler yapmalı, disiplinli ve gelişime açık olmalısınız. Ayrıca bu süreçte hayallere ulaşmak için izlemeniz gereken adımları attığınıza da emin olmalısınız! Unutmamanız gereken tek şey ise başarının sırrının pes etmemek olduğu!

YOUTUBE İLE NASIL PARA KAZANILIR?

Youtube yoluyla gelir sağlamak istiyorsanız. Öncelikli olarak videolarınızın başına veya video aralarına reklam almanız gerekmektedir. Bunun için de Google’ın AdSense hesabı açmanız gerekmekte ve videolarınızı yüklerken gerekli kutucukları işaretlemeniz gerekmektedir. Bazı video içeriklerinin Youtube ilkelerine aykırı olduğu unutulmamalıdır. Bu tip aykırı içeriklere kesinlikle reklam verilmemektedir.

Sponsor veya marka anlaşması yaparak bu markaların tanıtımlarını, reklamlarını, ya da anlaşmanıza göre isimlerini videolarınızın içinde kullanarak da Youtube videolarından para kazanabilme imkanınız vardır.

Youtube ortaklığı ile de para kazanma şansınız vardır. Youtube kanalınızı içeriklerini inceler ve ona göre bir karar verir. Youtube’un size para kazandırabilmesi için dikkat ettiği bazı kriterleri vardır.

YOUTUBERLAR NE KADAR PARA KAZANIYOR 2020?

Ortalama youtube geliri 1000 youtube görüntülemesi lokasyona ve hedef kitleye göre 0.5-2 Dolar arası değişir. Rakamlar oldukça değişkendir, çoğu kanal ortalama her 1000 görüntüleme için 0.5 Dolar kazanır.

Dikkat çekici ve ilginç videolar oluşturmak, yüksek sayıda kullanıcıya ulaşıp para kazanmalısınız. Videonuza başlamanın iyi bir yöntemi intro’dur. Piyasada videolarınıza profesyonel görünüm kazandıracak kaliteli introlar yapmanızı sağlayan onlarca intro yapımcısı vardır.

En büyük YouTuber’lardan biri Olga Kay. Yakın zamanda, New York Times’da, son üç yılda YouTube‘dan $100k -$130k kadar para kazandığını açıkladı. Bu aylık $8,300 - $10,800 demek, bu da iyi bir para! Bu onu en zengin YouTube kullanıcılarından biri yapıyor.

Gelirinizi maksimuma çıkarmak için YouTube‘a çok sayıda kişiyi çeken ve trafik oluşturan videolar yüklemelisiniz çünkü videonuz görüntülendikçe para kazanırsınız. “YouTuberlar görüntüleme başı ne kadar kazanıyor?” diye düşünüyor olabilirsiniz, her 1k görüntüleme için ortalama 0.5 -2 dolar kazanıyorlar. Başarının sırrı izleyiciler için ilginç gelen videolar yüklemektir. YouTuber maaşı kanallarını yaygınlaştırma çabalarına göre kullanıcıdan kullanıcıya değişir.

Golf Support isimli bir site, fitness ile ilgili içerik yapan kanallar arasında en çok para kazananları açıkladı. Yapılan açıklamada, abone sayılarının yanı sıra bir ayda Google'dan ne kadar para kazandıklarını da görebilirsiniz.

Tibo Inshape isimli kanal 6.4 milyon aboneye sahipken ayda kazandığı 816 bin 037 dolar ile en çok kazanan kanal olmayı başardı. İkinci sırada ise 8 buçuk milyon kişiyle listenin en çok aboneye sahip olan kanalı Athlean-X, ayda 440 bin 405 dolar kazanıyor.

YOUTUBEDAN KAZANILAN PARA NASIL ALINIR?

Öyleyse YouTube’dan nasıl ödeme alınır? AdSense’te çekim seçeneği bulunmamaktadır ve minimum sınırdan yüksek olan herhangi bir anda (genellikle 100$) paranız aylık doğrudan banka hesabınıza yatar. Bazı ülkelerde AdSense çek yazabiliyor fakat çoğu anlaşmalı banka için doğrudan hesaba yatırabiliyor.