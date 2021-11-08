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Youtuber Orkun Işıtmak'a büyük tepki! Anaokulu videosundan sonra sosyal medyada linç edildi!

Ünlü Youtuber ve sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, paylaştığı bir video nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti. Youtube hesabından "Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni oldum" adlı video yayınlayan Işıtmak ve anaokulu yetkililerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Youtuber Orkun Işıtmak'a büyük tepki! Anaokulu videosundan sonra sosyal medyada linç edildi!

Youtube'da çektiği videolarla tanınan ve çeşitli sosyal medya platformunda milyonlarca takipçisi olan ünlü sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, bir kez daha eleştirilerin odağı haline geldi. Daha önce de polislere karşı kullandığı hakaret içerikli görüntüleri ortaya çıkan ve büyük tepki gören Işıtmak, bu kez anaokulunda küçük çocuklarla çektiği bir video nedeniyle sosyal medyada linç edildi. Videoyu izleyen kişiler hem anaokuluna hem de Orkun Işıtmak'a ceza verilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Youtube hesabı üzerinde çeşitli konseptlerde videolar yayınlayan Orkun Işıtmak, bir günlüğüne çeşitli meslekleri denediği bir video serisine de yer veriyor. Bu kapsamda serinin yeni videosu olarak bir günlüğüne anaokulu öğretmenliği yapan ünlü Youtuber, çocuklarla geçirdiği anları kaydetti. Küçük çocuklarla çok iyi anlaşamadığını ifade eden ve videoda da bu duruma çözüm bulamadığını aktaran Işıtmak hakkında Twitter'da #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi gündeme girdi.

Youtuber Orkun Işıtmak'a büyük tepki! Anaokulu videosundan sonra sosyal medyada linç edildi!

YETKİLİLERE SESLENİLDİ

Yapılan paylaşımlarda çocukların bir video uğruna özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, tuvalete giden bir çocuğun yanına bile kamerayla girilerek çocukların videoda izlenme uğruna kullanıldığı söylenerek tepki gösterildi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları da çocuklarla iyi anlaşmadığını itiraf etmesine ve onların dilinden anlamamasına rağmen bu videoyu çeken Işıtmak'ın, video uğruna çığlıklar atan ve ağlayan çocuklara müdahale etmek yerine çekim yapmasının o yaştaki çocuklarda travmaya yol açabileceği ifade edildi. Birçok kişi, yaptığı paylaşımlarda anaokulu yetkilileri ve Orkun Işıtmak'a ceza verilmesi yönünde istekte bulundu.

Orkun Işıtmak'a yönelik tepkilerin dinmediği videoyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

"Bu Youtuber kişisi anaokulunda video çekiyor! Çocukları çıldırtıyor sonra da “ilk kez 3 yaşında çıldıran çocuk görüyorum” diyor.
'13 sıpa ile 1 gün geçireceğim' diyor
'İnşallah ısırılmam tetanozumu yaptırdım ama ' diyor"

Youtuber Orkun Işıtmak'a büyük tepki! Anaokulu videosundan sonra sosyal medyada linç edildi!

"Bir okul öncesi öğretmeni olarak izlediklerim beni şok etti. Bir de buna "troller orkun’u hedef almış bu kez de hahaha" gibi yorumlar yapılmış. Tıklayıp şu tag’e bakın ve düşünün her şeyi gerçek sandığınız bir yaşta o çocukların yerindesiniz. Korkunç"

Youtuber Orkun Işıtmak'a büyük tepki! Anaokulu videosundan sonra sosyal medyada linç edildi!

"Kendi edepsizliğine çocukları da alet ediyor.. Ağlamalarından, hıçkırıklarından haz duyuyor adeta.. O çocukların bilinç altından nasıl silinecek şimdi o korkunç gün!!"

Youtuber Orkun Işıtmak'a büyük tepki! Anaokulu videosundan sonra sosyal medyada linç edildi!

"Çocuk istismarına dur de! Yazıklar olsun! Çocukların tuvaletine bile kamera sokmuşlar!"

Youtuber Orkun Işıtmak'a büyük tepki! Anaokulu videosundan sonra sosyal medyada linç edildi!

"Rezilsiniz!!! Küçücük çocukları izlenme uğruna bu kadar kullanamazsınız. O çocuklar güvenilip size emanet ediliyor. Nerde okul yönetimi, müdür, öğretmenler???"

Youtuber Orkun Işıtmak'a büyük tepki! Anaokulu videosundan sonra sosyal medyada linç edildi!

"Bu ve bunun gibi hadsiz soytarıların bir video uğruna çocuklarınızın psikolojileriyle oynamasına müsaade etmeyin!"

Youtuber Orkun Işıtmak'a büyük tepki! Anaokulu videosundan sonra sosyal medyada linç edildi!

 

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