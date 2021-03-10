YouTuber'ları üzecek haber: Google vergi kesecek

Youtube'da içerik üretenlere kötü haber geldi. Google, ABD'deki izleyicilerden elde edilen kazançlardan kesinti yapmaya başlanacağını duyurdu.

31 Mayıs 2021'e kadar ABD dışındaki YouTuber'ların vergi bilgilerini Google'dan yapılan açıklamada göndermeleri istendi.

Google, eğer bilgiler paylaşılmazsa toplam kazançlarından yüzde 24'e varan kesinti yapılacağı uyarısında bulundu.

KARARDAN TÜRK YOUTUBERLAR'DDA ETKİLENECEK

YouTube’un en yoğun kullanıcı kitlesine ABD sahip. Çoğu içerik üreticisi, videolarını ya İngilizce olarak çekiyor ya da alt yazı desteği sunuyor.

Yeni kararın ardınan Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere pek çok YouTuber, Haziran ayı itibarıyla gelirlerinin bir kısmına veda edecek.

Reklam gösterimlerinden kesinti yapan YouTube, yeni güncelleme ile birlikte içerik üreticiler, ABD'deki izleyicilerinden elde ettikleri gelirin bir kısmını da kaybedecek.