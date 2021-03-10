YouTuber'ları üzecek haber: Google vergi kesecekYerli aşıda sona yaklaşılıyor: Faz-2'nin ikinci dozuna geçildi!Afyonkarahisar Şuhut Nüfusu 2020 - 2021 | Şuhut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Bhutan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bhutan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. reaktörün temel atma töreninde konuşuyor (CANLI)Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Afyonkarahisar Sultandağı Nüfusu 2020 - 2021 | Sultandağı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?90'lı yıllarda Sibel Can ile ilişkisiyle oldukça konuşulan eski manken Karahan Çantay hayatını kaybettiBelize'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belize'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Belçika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belçika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. YouTuber'ları üzecek haber: Google vergi kesecek

YouTuber'ları üzecek haber: Google vergi kesecek

Google yaptığı açıklamada içerik üreticilerinin ABD'deki izleyicilerden elde ettiği kazançlardan kesinti yapılacağını ve YouTuber’ların vergi bilgilerini 31 Mayıs 2021'e kadar paylaşmaları istediğini bildirdi.

YouTuber'ları üzecek haber: Google vergi kesecek

Youtube'da içerik üretenlere kötü haber geldi. Google, ABD'deki izleyicilerden elde edilen kazançlardan kesinti yapmaya başlanacağını duyurdu.

31 Mayıs 2021'e kadar ABD dışındaki YouTuber'ların vergi bilgilerini Google'dan yapılan açıklamada göndermeleri istendi.

Google, eğer bilgiler paylaşılmazsa toplam kazançlarından yüzde 24'e varan kesinti yapılacağı uyarısında bulundu.

KARARDAN TÜRK YOUTUBERLAR'DDA ETKİLENECEK

YouTube’un en yoğun kullanıcı kitlesine ABD sahip. Çoğu içerik üreticisi, videolarını ya İngilizce olarak çekiyor ya da alt yazı desteği sunuyor.

Yeni kararın ardınan Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere pek çok YouTuber, Haziran ayı itibarıyla gelirlerinin bir kısmına veda edecek.

Reklam gösterimlerinden kesinti yapan YouTube, yeni güncelleme ile birlikte içerik üreticiler, ABD'deki izleyicilerinden elde ettikleri gelirin bir kısmını da kaybedecek.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT