Youzu He kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youzu He Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youzu He adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youzu He Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youzu He 26 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 何友族 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youzu He Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Youzu He'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Youzu He Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youzu He isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youzu He Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youzu He futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında MZ Qiuxiang

20 Nisan 2021 yılında CZ M. Lions U21

30 Nisan 2022 yılında CZ Mighty Lions

Youzu He Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youzu He şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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