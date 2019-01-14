Yozgat Belediyesi’nden sokak hayvanlarına şefkat eli

Yozgat Belediyesi, sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için şehrin muhtelif yerlerine beslenme ve su odağı ile kulübe yerleştirdi.

Yozgat Belediyesi tarafından park, bahçe ve şehrin muhtelif yerlerine konulan su kapları, yemlik ve barınaklar sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak. Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, sokak hayvanları için hazırlanan beslenme odağı ve kulübeleri parka yerleştirdi.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada ilk etapta 10 noktaya 30'un üzerinde beslenme odağı ve kulübe yerleştirdiklerini söyleyerek "Yozgat Belediyesi olarak, şuan da Yozgat'ta kış aylarında, sokak hayvanların dışarıda kalmaması açısından, kulübeleri, yemlikleri ve suluklarını hazırladık. Hayvanların insanlara zararları dokunmasın diye parklarımıza bu kulübeleri ve yiyecek kaplarını yerleştirdik. Genellikle şehre köylerden hayvan gelmekte. Bu sokak hayvanlarının köylerden şehre inmesini engellemek amacıyla, bu kulübeleri şehrin dışına da yerleştiriyoruz. İlk etapta 10 noktaya 30'un üzerinde beslenme ve suluklarını yerleştirmiş olacağız" dedi.

Kaynak: İHA