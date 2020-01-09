Yozgat Böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Yozgat Böreği tarifi

Yozgat Böreği malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Peki hangi gelin çeyrek altını alacak? İşte günün yemeği...

Yozgat böreği tarifi

Malzemeler

Yarım kg ıspanak

1 baş kuru soğan

100 gram pastırma

1 adet domates

1 çorba kaşığı margarin

1 adet yumurta

Yarım kg yufka

Yapılışı

Ispanağı temizleyip, yıkadıktan sonra, su koymadan, kısık ateşte haşlayın. Haşladığınız ıspanağı hafifçe ezin. Bu arada bir tavaya margarini alın. Soğanı yemeklik doğrayın. Margarinle beraber kavurun. Domatesi rendeleyerek ilave edin. Pastırmayı küçük küçük doğrayarak tavaya alın. En son olarak da ıspanağı ve çiğ olarak malzemeye karıştıracağınız yumurtayı ve karabiberi ekleyin. Yufkaların her birini dörde bölerek içine hazırladığınız içten koyun. Dilediğiniz şekilde sarın (muska ya da paçanga böreği gibi olabilir). En son olarak kızgın yağa atın ve altın sarısı renk alana dek kızartın.