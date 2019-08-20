Yozgat Bozok Üniversitesi’nde doluluk oranı yüzde 87’ye ulaştı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre üniversitenin yüzde 87'ye varan doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2019-2020 yeni eğitim-öğretim yılına ait bir değerlendirme toplantısı yaptı. 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bozok Üniversitesi'nin başarısını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Karadağ, lisans düzeyinde toplamda 2 bin 970 olan kontenjanın 2 bin 584 öğrenci tarafından tercih edildiğini ve üniversite olarak yüzde 87 oranında öğrenci kapasitesine ulaştıklarını söyledi. Ek kontenjanlarla birlikte bu oranın yüzde 90'a çıkacağını da belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğrenci sayısının ise 23 bine çıkacağını açıkladı.

Yozgat basının üniversite ile olan ilgisinin kendisini memnun ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Karadağ, üniversite ile şehrin bir araya gelmesi noktasında Yozgat basınının önemli rol oynadığını vurguladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Veterinerlik Fakültesi'nin bu yıl 60 öğrenci ile eğitim-öğretim dönemine başlayacağını da dile getiren Rektör Prof. Dr. Karadağ, "İlk olarak bu alanda öğrenci memnuniyetini baz alacağız. Veterinerlik Fakültesi Bozok Üniversitesi'nin geleceğine önemli katkı sağlayacak. Başlangıç itibariyle eğitim öğretime güçlü bir şekilde başlatmak istiyoruz. Akademik anlamda güçlüyüz. Daha da güçleneceğiz. Veterinerlik fakültesi ölü doğmayacak. Birçok planımız var, bunları devreye sokacağız. Öğrencinin gelmesi, memnun olması, barınma sorunu yaşamaması ve kaliteli bir eğitim alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Veterinerlik Fakültesi de sağlık sektörüne hitap ettiği için bu fakültemizin sağlıklı bir şekilde eğitim vermesini sağlayacağız. Güçlü bir fakülte oluşturmak amacındayız" dedi.

Düzenlenen programın ardından Rektör Prof. Dr. Karadağ ve basın mensupları, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampus alanında yer alan Bozok Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İletişim Fakültesi ile Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezerek bilgi aldı.

Kaynak: İHA