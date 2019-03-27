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  3. Yozgat Çözüm Koleji tarafından birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Yozgat Çözüm Koleji tarafından birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Yozgat Çözüm Koleji tarafından birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Yozgat Çözüm Koleji tarafından birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Yozgat Çözüm Koleji tarafından birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi. Öğrenciler okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Yozgat Çözüm Koleji Konferans Salonu'nda düzenlenen Okuma Bayramı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okuma bayramında birinci sınıf öğrencileri yıl boyunca öğrendikleri okuma yazma becerilerini sergilediler. Öğrenciler düzenlenen etkinlikte öğretmenleri öncülüğünde hazırladıkları şiir ve müzikli oyun gösterilerini sundu. Öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler, velilerden tam not aldı. Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, okuma bayramında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek okuma belgelerini öğrencilere verdi. Yılmaz, kendilerini bu etkinlikte yalnız bırakmayan velilere de teşekkür etti.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ADİLCEVAZ

ADNAN GÖKSOY

0

0%

AHLAT

ŞAHABETTİN GÖKBULAK

0

0%

MERKEZ

YAŞAR BUHAN

0

0%

HİZAN

CEZAİL AKTAŞ

0

0%

MUTKİ

MUSTAFA ŞEMSEDDİN YER

0

0%

TATVAN

YUNUS CENGİZ

0

0%

GÜROYMAK

ALİCAN DOĞANALP

0

0%

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