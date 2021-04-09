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  3. Yozgat Emniyetinden düşünceli hareket: İşitme engellilere özel klip hazırlandı

Yozgat Emniyetinden düşünceli hareket: İşitme engellilere özel klip hazırlandı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası coşkusuna dahil olmaları amacıyla işitme engellilere özel video klip hazırladı.

Yozgat Emniyetinden düşünceli hareket: İşitme engellilere özel klip hazırlandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı kuruluşunun 176. Yılı dolayısıyla farklı bir video klip hazırladı. Klip işitme engelli vatandaşların yıl dönümü kutlamalarına ortak olunması amacıyla hazırlandı. Video klipte kadın polis memuru 10 Nisan kutlama şarkısını işaret diliyle anlattı. Hazırlanan video klip büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yozgat Emniyetinden düşünceli hareket: İşitme engellilere özel klip hazırladı

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