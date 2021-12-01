Yozgat haberleri: Fatma Büyük kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Büyük tutuklandı mı?

Yozgat'ın Çandır ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İlçeye bağlı Büyükkışla köyünde meydana gelen olayda Fatma Büyük isimli kadın dehşet saçtı. Fatma Büyük 1 aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı. Bu olay sonrası Fatma Büyük kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatma Büyük tutuklandı mı? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor.

YOZGAT HABERLERİ: FATMA BÜYÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? FATMA BÜYÜK TUTUKLANDI MI?

Fatma Büyük, Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünde yaşamaktadır. 25 yaşındaki kadın çoban olan eşi koyunlara otlatmaya çıktıktan sonra evde bir aylık bebeği ile yalnız kaldıktan sonra kan donduran bir vahşete imza attı. Fatma Büyük bir aylık bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

Daha sonra Fatma Büyük, komşularının yanına giderek bebeğini öldürdüğünü itiraf etti. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan sobadan vücudunun bir kısmı yanmış şekilde çıkarılan bebeğin öldüğü belirlendi.

Fatma Büyük jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.