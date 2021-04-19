Yozgat Yerköy Belediye Başkanı kimdir? Ferhat Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın ardından şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri ayrıntılarıyla haberimizde yer verdik.

YOZGAT YERKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR? FERHAT YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

55 yaşında olan Ferhat Yılmaz, 1966 yılında Yozgat’ın Yerköy İlçesinde doğdu. Sırasıyla Yerköy İstiklal İlkokulu, Yerköy Ortaokulu ve Yerköy Lisesi'nden 1985 yılında, daha sonra 1989 yılında Erzincan Eğitim Yüksekokulu'ndan mezun oldu.



Sırasıyla Kırşehir Çiçekdağı – Afyon Sandıklı ve Yerköyümüzün çeşitli okullarında 23 yıl öğretmenlik yaptı. Halen Yerköy İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda görev yapmaktadır. 2007 – 2013 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yerköy İlçe Temsilciliği, 2008 – 2013 yılları arasında Türkiye Kamu-sen ve Türk Eğitim-Sen Yozgat üst kurul delegesi olarak görev yaptı.

BAŞARILARI

2007 yılı Bursluluk sınavı Yozgat il birinciliği, 2010 yılı SBS Yozgat il birinciliği, 2012 yılı sayısal olimpiyatlar Yozgat il birinciliği, 2013 yılında mezun olan öğrencilerimden ikisi kitap okuma ve yorumlama yarışmasında Türkiye 5.liğini elde etmişler.



Evli ve iki çocuk sahibi olan Yılmaz, 2009 yerel seçimlerinde MHP den Belediye başkan A.Adayı oldu. 2014 Mart ayındaki yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisinden Yerköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu.