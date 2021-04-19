Yozgat Yerköy belediyesi hangi partinin? başlığı şu sıralar vatandaşlar tarafından internette çokça aratılmaya devam ediliyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde detaylarıyla derledik.

YERKÖY NEREDE, NERESİ?

Yerköy, Yozgat ilinin güneybatısında yer alan Kırşehir, Kırıkkale ve Çorum’a sınırı olan, il merkezine 39 km uzaklıktaki ilçedir.

Deniz seviyesinden 774 m yükseklikte bulunan Yerköy'ün nüfusu 38.925'tir. 1.245 km² yüzölçümüne sahip ilçenin 1 Salmanlı Bucağı ve Saray ve Sekili olmak üzere 2 belde belediyesi ve 58 köyü vardır. Karasal iklimin görüldüğü ilçenin büyük bir kısmı bozkır'dır. Akarsu kenarları ise genelde ağaçlıktır.

Osmanlı döneminde ufak bir köy olan Yerköy, cumhuriyet döneminde Ankara Kayseri demiryolu hattının hizmete açılmasından sonra gelişmeye başladı. 1935'te bucak olan yerköy 1945 yılında Yozgat'ın ilçesi oldu.

YOZGAT YERKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN?

Yozgat Yerköy Belediyesi yapılan 31 Mart 2019 seçiminde İyi Parti'nin idaresine geçmiştir. İyi Parti'nin aday olarak gösterdiği Ferhat Yılmaz, %50,92 oy oranıyla Yozgat Yerköy Belediye Başkanı olmuştur.

YOZGAT YERKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİM?

55 yaşında olan Ferhat Yılmaz, 1966 yılında Yozgat’ın Yerköy İlçesinde doğdu. Sırasıyla Yerköy İstiklal İlkokulu, Yerköy Ortaokulu ve Yerköy Lisesi'nden 1985 yılında, daha sonra 1989 yılında Erzincan Eğitim Yüksekokulu'ndan mezun oldu.



Sırasıyla Kırşehir Çiçekdağı – Afyon Sandıklı ve Yerköyümüzün çeşitli okullarında 23 yıl öğretmenlik yaptı. Halen Yerköy İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda görev yapmaktadır. 2007 – 2013 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yerköy İlçe Temsilciliği, 2008 – 2013 yılları arasında Türkiye Kamu-sen ve Türk Eğitim-Sen Yozgat üst kurul delegesi olarak görev yaptı.

BAŞARILARI

2007 yılı Bursluluk sınavı Yozgat il birinciliği, 2010 yılı SBS Yozgat il birinciliği, 2012 yılı sayısal olimpiyatlar Yozgat il birinciliği, 2013 yılında mezun olan öğrencilerimden ikisi kitap okuma ve yorumlama yarışmasında Türkiye 5.liğini elde etmişler.



Evli ve iki çocuk sahibi olan Yılmaz, 2009 yerel seçimlerinde MHP den Belediye başkan A.Adayı oldu. 2014 Mart ayındaki yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisinden Yerköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu.