İç Anadolu Bölgesinde bulunan Yozgat, Anadolu'da bilinen birçok yöresel lezzeti ile meşhur. Peki, Yozgat'ın neyi meşhur? Yozgat'ta ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

Tandır Kebabı

Kuzu etiyle hazırlanan Tandır Kebabı, Yozgat'ın en çok tüketilen ve en bilinen lezzetlerinden birisidir. Oldukça zor yapımı olan Tandır Kebabını yerken çok keyif alacaksınız.

Testi Kebabı

Testi içinde yapılan bu yemek, oldukça zahmetlidir. Açık alanda ateşte pişirilmesi, güzel bir lezzet için mecburidir.

Helle Çorbası

Yozgat'ın en meşhur yemeği olan Helle Çorbası, yapımının kolaylığıyla en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor.

Arabaşı

İç Anadolu'da en çok bilinen yiyecek olan Arabaşı, asıl olarak Yozgat'tan çıkmıştır. Yozgat'ın yine en çok tüketilen yemeklerinin başında gelen Arabaşı çorbasının, yanında verilen hamuru oldukça ünlüdür.

YOZGAT'TA GEZİLECEK YERLER

Yozgat Çamlığı Millî Parkı

İç Anadolu Bölgesi'nde insan etkisi ile meydana gelen step içerisinde yer alan sayılı kalıntı ormanlardan biridir. Türkiye'nin ilk millî parkı olma özelliğine sahip olan parkın ortalama yüksekliği 1350 metredir.

Yozgat Saat Kulesi

Yozgat Saat Kulesi, Yozgat il merkezi meydanında bulunan saat kulesidir. Saat kulesi 1908 yılında dönemin belediye başkanı olan Tevfikizade Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Saat kulesinin üzerinde Nores Jura ve L.D. Odobey Gadet yazısı bulunmaktadır.

Çapanoğlu Cami

Çapanoğlu Camii, Osmanlı döneminin Bozok Sancağı valisi Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından 1779 tarihinde Yozgat şehir merkezinde yaptırılan cami. Cami halk arasında Büyük Cami veya Ulucami diye bilinmektedir. Yozgat çarşısı, Büyük Camii etrafında kuruludur.

YOZGAT HAKKINDA

Yaklaşık 5000 bin sene öncesine ait tarihi kalıntıların bulunduğu, Eti’lerin yerleşim merkezlerinden biri olan, ülkemizin tam ortasında yer alan, parmak çöreğiyle meşhur Yozgat, Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkı’nı da bünyesinde barındırıyor. Bu parkta, trekking ya da piknik yapabilir, bol oksijenli bir gün geçirebilir, çam kokusuna doyabilirsiniz.

