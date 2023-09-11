Yozgatlı ev hanımları kışlık yufka hazırlığına başladı

Yozgat'ta kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve 1 yıla yakın bayatlamadan muhafaza edilebilen yufka ekmek yapımına başlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yozgatlı ev hanımları kışlık yufka hazırlığına başladı

Yozgat'ta kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve 1 yıla yakın bayatlamadan muhafaza edilebilen yufka ekmek yapımına başlandı.

Yozgat'ta gelenek haline gelen kışlık yufka ekmek yapımı telaşı başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla özellikle kırsalda yaşayan kadınlar, yufka ekmek yapımı için kolları sıvadı. Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köyünde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, hava kararıncaya kadar imece usulü yufka ekmeği pişirmeye devam ediyor. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan un, tuz ve su ile yoğrulan hamurlar, maharetli ellerde beze haline getiriliyor. Bezeler diğer kadınların oklavalarında incecik açılıp yufka haline getiriliyor ve daha sonra ateş üzerindeki saçta pişirilerek ekmek halini alıyor. Bir yıl boyunca evlerin serin yerlerinde ve depolarda muhafaza edilen yufka ekmekler, bayatlamadan tüketiliyor.

Kışlık yufka ekmek yapımına başladıklarını söyleyen köy halkından Kevser Uyar, "Kış hazırlığındayız, senede 2 defa ekmeğimizi yapıyoruz. Kış boyu bu ekmeği yiyoruz. 6 ay, bir yıl bu ekmek dayanır. Un, tuz, su ile yufka ekmeğimizi yapıyoruz. Sabah başlıyoruz ekmek yapmaya akşama kadar devam ediyoruz. Aile bütçemize de katkı sağlıyoruz." dedi.

Yozgatlı ev hanımları kışlık yufka hazırlığına başladı

Yozgatlı ev hanımları kışlık yufka hazırlığına başladı

Yozgatlı ev hanımları kışlık yufka hazırlığına başladı

Yozgatlı ev hanımları kışlık yufka hazırlığına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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