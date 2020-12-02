Yozgatspor 1959, Çengelköy Futbol Yatırımları Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yozgatspor 1959, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yozgat Bozok Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Yozgatspor 1959 - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yozgat Bozok Stadı stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 Çengelköy Futbol Yatırımları Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yozgat Bozok Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Yozgatspor 1959 Çengelköy Futbol Yatırımları Maçının Hakemleri

Bayram Başkan(hakem), Yakup Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Volkan Boz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Yetkin(dördüncü Hakem)

Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11

25. Bilal Karataş, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 55. Yiğitalp Kırcalı, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 78. Arif Bostancı, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 14. Çağrı Tekin, 97. Fatih Emircan, 9. Beytullah Ersoy



Yedekler

1. Ömer Can Laçin, 38. Uğurcan Gülay, 6. İsmail Dinçer, 81. Mehmet Fırat Demir, 99. Hasan Gök, 11. Ahmet Güney, 79. Baran Berkay Karpuz



Teknik Sorumlu

Harun Dişlitaş

Çengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11

74. Sabri Can, 4. Ömerül Faruk İşler, 59. Hikmet Taha Özketen, 27. Sedat Yahşi, 25. Kadir Doğukan, 60. Yusuf Ağın, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 10. Emin Soğuk, 3. Mertcan Aşcı, 47. Alperen Keleş, 9. Ali Özgür Basa



Yedekler

48. Kemal Mert Özyiğit, 17. Ömer Faruk Öztürk, 58. Ferhat Beşer, 28. Aziz Can Büyükdede, 71. Tunahan Meriç, 7. Ömer Demircan, 57. Emre Çetinkaya



Teknik Sorumlu

Özgür Ataçocuğu

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 11 7 2 2 22 7 23 15 2 Nazilli Belediyespor 11 6 1 4 23 9 19 14 3 Darıca Gençlerbirliği 12 5 4 3 12 13 19 -1 4 Belediye Kütahyaspor 11 5 3 3 16 12 18 4 5 İskenderun FK 12 5 2 5 12 17 17 -5 6 Mardin Fosfat Spor 12 4 4 4 16 13 16 3 7 Tekirdağspor 12 4 4 4 16 13 16 3 8 Yomraspor 11 4 4 3 14 11 16 3 9 Ağrı 1970 Spor 11 5 1 5 8 10 16 -2 10 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 11 Ceyhanspor 11 4 3 4 17 25 15 -8 12 Büyükçekmece Tepecikspor 11 3 5 3 13 13 14 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 11 4 2 5 10 13 14 -3 14 Halide Edip Adıvar 11 2 6 3 11 13 12 -2 15 Tokatspor 11 3 3 5 9 22 12 -13 16 Yozgatspor 1959 FK 12 2 4 6 8 16 10 -8 17 Karaman Belediyespor 11 2 3 6 13 17 9 -4

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