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Yozgatspor 1959, Çengelköy Futbol Yatırımları Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yozgatspor 1959, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yozgatspor 1959, Çengelköy Futbol Yatırımları Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yozgatspor 1959, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  12. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yozgat Bozok Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Yozgatspor 1959 - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yozgat Bozok Stadı stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

Yozgatspor 1959  Çengelköy Futbol Yatırımları Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yozgat Bozok Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Yozgatspor 1959 Çengelköy Futbol Yatırımları Maçının Hakemleri
Bayram Başkan(hakem), Yakup Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Volkan Boz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Yetkin(dördüncü Hakem)

YOZGATSPOR 1959Yozgatspor 1959

Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 55. Yiğitalp Kırcalı, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 78. Arif Bostancı, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 14. Çağrı Tekin, 97. Fatih Emircan, 9. Beytullah Ersoy

Yedekler
1. Ömer Can Laçin, 38. Uğurcan Gülay, 6. İsmail Dinçer, 81. Mehmet Fırat Demir, 99. Hasan Gök, 11. Ahmet Güney, 79. Baran Berkay Karpuz

Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş

ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARIÇengelköy Futbol Yatırımları

Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
74. Sabri Can, 4. Ömerül Faruk İşler, 59. Hikmet Taha Özketen, 27. Sedat Yahşi, 25. Kadir Doğukan, 60. Yusuf Ağın, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 10. Emin Soğuk, 3. Mertcan Aşcı, 47. Alperen Keleş, 9. Ali Özgür Basa

Yedekler
48. Kemal Mert Özyiğit, 17. Ömer Faruk Öztürk, 58. Ferhat Beşer, 28. Aziz Can Büyükdede, 71. Tunahan Meriç, 7. Ömer Demircan, 57. Emre Çetinkaya

Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor117222272315
2Nazilli Belediyespor116142391914
3Darıca Gençlerbirliği12543121319-1
4Belediye Kütahyaspor115331612184
5İskenderun FK12525121717-5
6Mardin Fosfat Spor124441613163
7Tekirdağspor124441613163
8Yomraspor114431411163
9Ağrı 1970 Spor1151581016-2
10Kahta 02 Spor114341511154
11Ceyhanspor11434172515-8
12Büyükçekmece Tepecikspor113531313140
13Çengelköyspor A.Ş.11425101314-3
14Halide Edip Adıvar11263111312-2
15Tokatspor1133592212-13
16Yozgatspor 1959 FK1224681610-8
17Karaman Belediyespor1123613179-4

Fikstür

02.12.0020Yomraspor1-2Belediye Kütahyaspor
02.12.0020Fethiyespor5-0Erzin Spor
02.12.0020Büyükçekmece Tepecikspor2-2Halide Edip Adıvar
02.12.0020Ceyhanspor1-3Mardin BŞ. Başakspor
02.12.0020Darıca Gençlerbirliği2-1Nazilli Belediyespor
02.12.0020Karaman Belediyespor0-3Tokatspor
02.12.0020Yozgatspor 1959 FK2-0Çengelköyspor A.Ş.
02.12.0020Tekirdağspor2-1Ağrı 1970 Spor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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