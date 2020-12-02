Yozgatspor 1959, Çengelköy Futbol Yatırımları Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yozgatspor 1959, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Yozgatspor 1959, Çengelköy Futbol Yatırımları ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Yozgatspor 1959 ve Çengelköy Futbol Yatırımları taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Yozgatspor 1959 sahasında Çengelköy Futbol Yatırımları ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Yozgat Bozok Stadı stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Yozgatspor 1959 - Çengelköy Futbol Yatırımları maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yozgat Bozok Stadı stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
Yozgatspor 1959 Çengelköy Futbol Yatırımları Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Yozgat Bozok Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Yozgatspor 1959 Çengelköy Futbol Yatırımları Maçının Hakemleri
Bayram Başkan(hakem), Yakup Erdoğan(1. Yardımcı Hakem), Volkan Boz(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Yetkin(dördüncü Hakem)
Yozgatspor 1959 İlk 11
25. Bilal Karataş, 23. Ziya İstek, 4. Semih Oğuz, 5. Burak Altunay, 55. Yiğitalp Kırcalı, 88. Hamdi Tayfun Yılmaz, 78. Arif Bostancı, 8. Ali Kaan Şahanbaz, 14. Çağrı Tekin, 97. Fatih Emircan, 9. Beytullah Ersoy
Yedekler
1. Ömer Can Laçin, 38. Uğurcan Gülay, 6. İsmail Dinçer, 81. Mehmet Fırat Demir, 99. Hasan Gök, 11. Ahmet Güney, 79. Baran Berkay Karpuz
Teknik Sorumlu
Harun Dişlitaş
Çengelköy Futbol Yatırımları İlk 11
74. Sabri Can, 4. Ömerül Faruk İşler, 59. Hikmet Taha Özketen, 27. Sedat Yahşi, 25. Kadir Doğukan, 60. Yusuf Ağın, 20. Ahmet Batuhan Kozgül, 10. Emin Soğuk, 3. Mertcan Aşcı, 47. Alperen Keleş, 9. Ali Özgür Basa
Yedekler
48. Kemal Mert Özyiğit, 17. Ömer Faruk Öztürk, 58. Ferhat Beşer, 28. Aziz Can Büyükdede, 71. Tunahan Meriç, 7. Ömer Demircan, 57. Emre Çetinkaya
Teknik Sorumlu
Özgür Ataçocuğu
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|11
|7
|2
|2
|22
|7
|23
|15
|2
|Nazilli Belediyespor
|11
|6
|1
|4
|23
|9
|19
|14
|3
|Darıca Gençlerbirliği
|12
|5
|4
|3
|12
|13
|19
|-1
|4
|Belediye Kütahyaspor
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|18
|4
|5
|İskenderun FK
|12
|5
|2
|5
|12
|17
|17
|-5
|6
|Mardin Fosfat Spor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|7
|Tekirdağspor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|8
|Yomraspor
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|16
|3
|9
|Ağrı 1970 Spor
|11
|5
|1
|5
|8
|10
|16
|-2
|10
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|11
|Ceyhanspor
|11
|4
|3
|4
|17
|25
|15
|-8
|12
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11
|3
|5
|3
|13
|13
|14
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|10
|13
|14
|-3
|14
|Halide Edip Adıvar
|11
|2
|6
|3
|11
|13
|12
|-2
|15
|Tokatspor
|11
|3
|3
|5
|9
|22
|12
|-13
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|10
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
Fikstür
|02.12.0020
|Yomraspor
|1-2
|Belediye Kütahyaspor
|02.12.0020
|Fethiyespor
|5-0
|Erzin Spor
|02.12.0020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|2-2
|Halide Edip Adıvar
|02.12.0020
|Ceyhanspor
|1-3
|Mardin BŞ. Başakspor
|02.12.0020
|Darıca Gençlerbirliği
|2-1
|Nazilli Belediyespor
|02.12.0020
|Karaman Belediyespor
|0-3
|Tokatspor
|02.12.0020
|Yozgatspor 1959 FK
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|02.12.0020
|Tekirdağspor
|2-1
|Ağrı 1970 Spor