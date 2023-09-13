Yozgat’ta 4 bin 800 öğrencinin öğle yemeğini yine öğrenciler pişiriyor

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek bölümü, 4 ilçe ve il merkezinde taşımalı eğitim gören 4 bin 800 öğrencinin günlük öğle yemeği ihtiyacını karşılıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yozgat’ta 4 bin 800 öğrencinin öğle yemeğini yine öğrenciler pişiriyor

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek bölümü, 4 ilçe ve il merkezinde taşımalı eğitim gören 4 bin 800 öğrencinin günlük öğle yemeği ihtiyacını karşılıyor.

Turizm sektörüne otelcilik ve yiyecek-içecek hizmetleri alanında ara eleman yetiştiren Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 ilçe ve il merkezinde eğitim gören öğrencilerin öğle yemeği ihtiyacını karşılıyor.

Öğrenciler, okulun 414 metrekare uygulama mutfağında, şeflerinden mesleklerinin tüm detaylarını öğrenirken, hazırladıkları 3 çeşit yemeği de farklı ilçelerde eğitim gören öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yemek üretimine gece başlıyoruz

Okul müdürü Elif Tumgan, 2005 yılından itibaren konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek-içecek alanlarında eğitim verildiğini söyleyerek, "Okulumuzda uygulama atölyesinde yiyecek içecek alanında öğrencilerimizle Yozgat'ın taşımalı eğitim gören çocuklarına yemek üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 4 bin 800 öğrenciye yemek hazırlıyoruz. Şu anlık bin 600 öğrencimiz için yemek üretimine devam etmekteyiz. Okul öncesi eğitim henüz başlamadı. Okul öncesi eğitimin de başlamasıyla birlikte sayımız 4 bin 800 olacak. Yemeklerimizi akşam saatlerinde hazırlıyoruz, sabah saatlerine kadar yemek üretimine devam ediyoruz. Daha sonra yemeklerimiz paketlenerek gidecekleri okullara göre ayrılıyor ve yola çıkıyor. Öğrencilerimizin öğle yemekleri bu şekilde okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanarak taşımalı eğitim gören öğrencilerimize ulaştırılıyor." dedi.

Öğrencilerimiz donanımlı bir şekilde mezun oluyorlar

Öğrencilerin uygulama alanında mesleklerini en iyi şekilde öğrenerek geleceğe hazırlandığını da söyleyen Tumgan, "Burada çocuklarım aşçılık, servis hizmetleri eğitimi ile konaklama ve hizmet alanlarında eğitim görüyorlar. Konaklama alanında öğrencilerimiz bir otelin temizliğinden ön bürosuna resepsiyonundan aklınıza gelen bütün işlemlerin eğitimini görüyor ve okulumuzdan tam donanımlı mezunu oluyorlar. Şu an 42 öğrencimiz stajda bakanlığımızın anlaşmasıyla birlikte kristal grubu otellerle protokolümüz var. Hepsi orada stajlarını tamamlayıp eğer sene sonunda anlaşırlarsa orada direkt işe başlayabiliyorlar. İstihdam alanında ciddi anlamda sıkıntısız bir okuluz. Yani öğrencilerimiz mezun olduklarında iş sorunu gerçek anlamda yok." şeklinde konuştu.

Markamızı tescilletmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Mine Öztürk'ün çalışmaları sonucu Türk Patent Kurumu tarafından "Kozalak Catering Yemeğin Liselisi" isimli markalarını tescil ettirdiklerini de hatırlatan Tumgan, "Yemek hizmetleri sektöründe Yemeğin Liselisi sloganı ile "Kozalak Catering" markamızı tescilletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Aynı zamanda taşımalı öğrenciler ve kendi öğrencilerimizin yemeğini yaparken tüm Yozgat'ın da cenaze, düğün, özel gün gibi bu tarz etkinliklerin tamamında artık markalaşmış bir yemek firmasıyız. Bu bizim için çok önemli bir gelişme ve yine bunu da tamamen çocuklarımız yönetiyor." ifadelerine yer verdi.

Mesleğin tüm detaylarını öğreniyoruz

10. sınıf öğrencilerinden Celal Batuhan Kılıçaslan ise mesleğin tüm detaylarını öğrendiklerini belirterek, "Burada şeflerimizin yiyecek alanında gösterdiği püf noktaları öğreniyoruz, kesim usullerini, nasıl yemek yapılır bunları öğreniyoruz. Geleceğin şefleri olacağız inşallah ilerde. Hayallerimizdeki mesleğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Burada yaptığımız yemekleri köy okullarına ve merkezdeki okullara gönderiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mustafa Sağlam da, "Okulumuzda hem eğitim görüyoruz hem de uygulama alanlarında mesleğimizde deneyim kazanıyoruz, geleceğimize yatarım yapıyoruz. Burada taşımalı eğitim yapan okullara yemek gönderiyoruz, bundan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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