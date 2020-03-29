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Yozgat’ta Derbent köyü karantina altına alındı

Yozgat merkeze bağlı Derbent köyü yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yozgat’ta Derbent köyü karantina altına alındı

Yozgat merkeze bağlı Derbent köyü yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, korona virüs salgınının kontrolü amacıyla merkeze bağlı Derbent köyünün 29 Mart itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi. Köyde jandarma ekipleri geniş önlem alırken köye giriş ve çıkışların yasaklandığı aktarıldı.

Yozgat’ta Derbent köyü karantina altına alındı

Yozgat’ta Derbent köyü karantina altına alındı

Kaynak: İHA




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