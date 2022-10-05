Yozgat'ta doğalgaz patlaması! Ev yerle bir oldu: 4 kişi enkazdan kurtarıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bir evde doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda evin çatısı ve üst katı çöktü, 2 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre olay Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Üç kişilik ailenin yaşadığı evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evin evin çatısı ve üst katı çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta doğalgaz patlaması! Ev yerle bir oldu: 4 kişi enkazdan kurtarıldı

Olayda baba İhsan Yorulmaz'ın yara almadan kurtulurken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı anne Fatma Taşdemir ise ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yozgat'ta doğalgaz patlaması! Ev yerle bir oldu: 4 kişi enkazdan kurtarıldı

Enkazda kalan 4 yaşındaki Aydilge Hamiyet Yorulmaz da AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta doğalgaz patlaması! Ev yerle bir oldu: 4 kişi enkazdan kurtarıldı

VALİ POLAT SON DURUMU AÇIKLADI

Olayın yaşandığı yere gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, son durum hakkında açıklamada bulundu. Polat, "Patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl neden raporlardan sonra ortaya çıkacak. Şükür herhangi bir can kaybımız yoktur. İki vatandaşımız zaten kendi imkanlarıyla çıkmıştır. Çocuğumuz da az önce çıkartıldı. Sağlık durumları iyi. Rabbimiz büyüğünden korusun. Devletimizin tüm ekip ve kurumları buradadır. Şu an için bir sıkıntı yoktur. Tekrar ekiplerimize teşekkür edip vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yozgat'ta doğalgaz patlaması! Ev yerle bir oldu: 4 kişi enkazdan kurtarıldı

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