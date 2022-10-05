Yozgat'ta doğalgaz patlaması! Ev yerle bir oldu: 4 kişi enkazdan kurtarıldı

Alınan bilgilere göre olay Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Üç kişilik ailenin yaşadığı evde doğal gaz sızıntısı nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle evin evin çatısı ve üst katı çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda baba İhsan Yorulmaz'ın yara almadan kurtulurken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı anne Fatma Taşdemir ise ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

Enkazda kalan 4 yaşındaki Aydilge Hamiyet Yorulmaz da AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

VALİ POLAT SON DURUMU AÇIKLADI

Olayın yaşandığı yere gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, son durum hakkında açıklamada bulundu. Polat, "Patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyorlar. Asıl neden raporlardan sonra ortaya çıkacak. Şükür herhangi bir can kaybımız yoktur. İki vatandaşımız zaten kendi imkanlarıyla çıkmıştır. Çocuğumuz da az önce çıkartıldı. Sağlık durumları iyi. Rabbimiz büyüğünden korusun. Devletimizin tüm ekip ve kurumları buradadır. Şu an için bir sıkıntı yoktur. Tekrar ekiplerimize teşekkür edip vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.