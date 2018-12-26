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Yozgat’ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yozgat’ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il genelindeki özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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