Yozgat’ta hasta hakları sorumlularına “Etkili İletişim” eğitimi verildi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Ar-ge Birimince Sağlık Hizmetleri İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz tarafından il ve ilçelerdeki hasta hakları birim sorumlularına Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi verildi.

Yozgat Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda gerçekleştirilen programda İletişim Uzmanı Meltem Yılmaz tarafından iletişimin hasta ve çalışan memnuniyetindeki önemi, iletişim becerileri, iletişimde yapılan hatalar, kişiler arası doğru iletişim becerileri hasta hakları birim sorumlularına anlatıldı.

Yılmaz eğitim sonrası yaptığı açıklamada "İletişimde duygularımız, alglarımız, düşüncelerimiz, ortam gibi birçok etken iletişimde istemesek de yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. Ben buna iletişim kazaları diyorum. Amacımız iletişim kazalarını en aza indirebilmek. Hasta Hakları Birimlerimizdeki arkadaşlarımızın hasta ve hasta yakınlarıyla iletişimlerini güçlendirmek ve sağlık alanındaki iletişim kazalarını azaltabilmek için etkili iletişim eğitimini vermiş bulunmaktayız. İletişim eğitimleri bir süreçtir. Bir saate sığdırılamayacak kadar da kapsamlı bir çalışmadır. Her ay düzenli olarak devamı olan eğitimlerle bu süreçleri tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA