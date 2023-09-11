Yozgat’ta İlköğretim Haftası töreni düzenlendi

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yozgat’ta İlköğretim Haftası töreni düzenlendi

Yozgat'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak tarafından Atatürk Abide'sine çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulu'nda devam eden törende Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Alay Komutanı Nejdet Özcan, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu. 8.inci sınıf öğrencileri okula başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdiminde bulundu.

Törende konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, "Bugün itibariyle ilimiz genelinde kayıtlar devam etmekle birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde toplam 76 bin 519 öğrencimiz 463 eğitim yuvamızda eğitime başlayacaklar. Eğitim ailesi olarak 664 yönetici, 5 bin 317 öğretmen ve 1.675 personelimizle birlikte çocuklarımıza kavuşmanın hassaten heyecanını yaşıyoruz. Burada hep beraber birer eğitim neferi olarak İlköğretim Haftasını kutlamak, Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ana unsuru beşeri sermayemiz geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin okul heyecanına ortak olmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ayrıca, 2023 -2024 eğitim öğretim yılını Cumhuriyetimizin 100. Yılında kutlamanın çifte mutluluğu içeresindeyiz" dedi.

Program sonunda Vali Vekili Adnan Kayık, temsili olarak ilk ders zilini çaldı ve öğrenciler ders başı yaptı.

Yozgat’ta İlköğretim Haftası töreni düzenlendi

Yozgat’ta İlköğretim Haftası töreni düzenlendi

Yozgat’ta İlköğretim Haftası töreni düzenlendi

Yozgat’ta İlköğretim Haftası töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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