Yozgat’ta kavun ve karpuz hasadı sürüyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde iklim dolayısıyla Türkiye'nin birçok bölgesine göre geç yetişen karpuz ve kavun hasadı devam ediyor.

Özellikle Adana ve Samsun'un Bafra ilçesinde hasadı tamamlanan kavun ve karpuzun hasadı, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde başladı. İklim dolayısıyla geç başlayan hasatta toplanan ürünler yurdun birçok iline gönderiliyor. Tadı ve aromasıyla Adana ve Samsun'un Bafra ilçesinde yetişen kavunun tarlada kilogramı 7-7,5 liradan karpuzun ise 8-8,5 liradan satılıyor. Son yıllarda yaşanan kuraklık ve su sıkıntısı nedeniyle kavun ve karpuzun ekim alanlarında ise azalma yaşanıyor.

Adana ve Bafra'dan sonra Yerköy ilçesinde kavun ve karpuz hasadına başladığını söyleyen Sekili köyü çiftçilerinden Remzi Bacanak, "Yerköy ilçemizde yetişen kavun ve karpuzun aroması çok yüksektir, çok tatlıdır. Sezonun sonuna yaklaştık. 9. ayın sonuna kadar hasadımız sürüyor. Bu yıl kuraklık ve sulamadan dolayı beklediğimiz verim düşüktü ama fiyatlar güzeldi. 200 dekar ekim yaptım. Kavundan 3 ton karpuzdan ise 4 ton civarı verim elde ettim. Kavunun kilogramını 7-7,5 liradan karpuz ise 8-8,5 liradan satıyoruz" dedi.

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Murat Nacaroğlu da hormon kullanmadan doğal ürün yetiştirdiklerini ifade ederek, Türkiye'nin her bölgesine hatta Adana'ya bile Yozgat'tan kavun ve karpuz gönderdiklerini söyledi. Nacaroğlu, kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Kanaldan gelen suyu birer hafta paylaşarak sulama yapıyoruz. Eskiden bu bölgede 10 bin dekara yakın kavun karpuz ekilirdi. Şimdi toplasan 750-800 dekar anca vardır. Fiyatlar geçen seneye göre iyi ama geçen seneye göre gübre ve mazot fiyatları aynı olmadığı için fark eden bir şey olmuyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)