Yozgat'ta kayınpeder ve eski damat birbirine girdi! Silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kayınpeder ile eski damadı arasında silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Yozgat'ta kayınpeder ve eski damat birbirine girdi! Silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye kayınpeder Kadir Günaydın ile eski damadı Oğuz Arslan arasında ailevi nedenlerden ötürü tartışma çıktı. Kayınpeder Kadir Günaydın, eski damadı Oğuz Arslan hakkında polis merkezine şikayette bulundu.

Taraflar daha sonra Agahefendi Mahallesinde tekrar karşılaştı. Kayınpeder Kadir Günaydın, yanında bulunan av tüfeği ile eski damadı Oğuz Arslan’ı yaraladı. Yaralanan Oğuz Arslan da aracından aldığı tüfekle eski kayınpederi ve kaynanası N.G.'ye ateş ederek yaraladı.
Olay yerine gelen Oğuz Arslan’ın kardeşi A.A.’da yanında bulunduğu bıçakla Kadir Günaydın’ı bıçakladı. Babası ve annesinin yaralandığını gören F.G. de A.A.’yı elinden bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 112 sağlık ekiplerince yaralılar Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılırken Kadir Günaydın ve Oğuz Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yozgat'ta kayınpeder ve eski damat birbirine girdi! Silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!

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