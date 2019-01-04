Yozgat’ta kısa dönem erler yemin etti

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı'nda, 373'üncü kısa dönem erler yemin etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimlerini tamamlayan kısa dönem 44 asker için yemin töreni düzenlendi. Yozgat Celal Atik Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yemin törenine Vali Kadir Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubaylar ile yemin eden erlerin aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Kadir Çakır, "Biz asker bir milletiz. Dedelerimizin, atalarımızın, askerlik anılarını dinler ve anlatırız. Bu topraklar dünyada hiçbir ülkenin, milletin göstermediği bir başarıyı gösterdi. Zamanı geldiğinde, oluk oluk kan verdik. Ama kimse bundan şikayet etmedi. Biz özel bir ülkede yaşıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz bozmasın" dedi.

Konuşmaların ardından 44 asker yeminlerini gerçekleştirdi. Daha sonra, birliğe ilk katılan Jandarma Er Mehmet Necip Kocabay, yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Eğitimlerde başarı gösteren erlere hediyeleri verildi. Tören sonrası yemin eden askerler ailelerine sarılarak hasret giderdi.

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DHA